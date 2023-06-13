У скольких украинцев заметно упали зарплаты: раскрыта статистика

Почти каждый третий украинец с начала полномасштабной войны потерял существенную часть доходов от заработной платы. Без работы остался еще каждый десятый.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, которые предоставили OBOZREVATEL специалисты Rakuten Viber. В целом результаты показали, что:

у 40% работающих украинцев доходы уменьшились за период войны: у 31% – существенно, еще у 9% – несущественно;

у 15% респондентов доход остался неизменным;

у 5% заработная плата стала выше;

более трети не работают сейчас: 9% украинцев потеряли работу и находятся в активном поиске, 5% не работают и не ищут работу;

еще у 26% нет работы, поскольку еще проходят обучение, или уже на пенсии.

На онлайн-режим работы при этом перешли 22% респондентов, 59% работают исключительно офлайн. Еще у 19% опрошенных практикуется гибридный режим работы: несколько дней в офисе, несколько удаленно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальную зарплату повысят только в 2024 году. При этом минималка увеличится с 6700 до 7651 грн. Этого повышения не хватит, чтобы компенсировать рост цен за 2022-й и 2023-й годы.

В то же время в 2023 году в Украине продолжается оживление на рынке труда, вследствие чего снижается конкуренция. В некоторых сферах даже возник дефицит сотрудников. Работодателям не хватает в основном медиков и представителей рабочих профессий.

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