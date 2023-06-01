Украинцам пересчитали пенсии: кто с июня будет получать больше

С 1 июня украинцы начнут получать пенсии с учетом перерасчета. Речь идет только о тех пенсионерах, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Еще в апреле должны были пересчитать пенсии для тех, у кого вырос стаж (если работали на пенсии). Но статистика о новом стаже поступает со значительным опозданием, поэтому только с июня Пенсионный фонд произвел перерасчет.

В июне можно будет получить надбавку за предыдущие два месяца, а также уже повышенный размер пенсии. Для каждого украинца размер прибавки будет индивидуальным. Чем больше была зарплата, тем выше будет прибавка. Как отмечают в Минсоце, для кого-то прибавка может быть в 100 грн, а кто-то может рассчитывать на более существенную доплату.

Перерасчет работающим пенсионерам по закону происходит раз в два года. То есть если вам назначили пенсию в 2023-м и вы продолжили работать, на перерасчет вы будете иметь право только после апреля 2025-го (спустя 24 месяца). Сейчас прибавку получат те, кому пенсию в последний раз повышали из-за стажа не позже 2021-го.

Всего в Украине на пенсии работают около 500 тыс. украинцев. Но далеко не все они смогут получить прибавку. Часть пенсионеров уже получили прибавку в прошлом году и следующий раз могут рассчитывать на перерасчет только в 2024-м.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в результате роста требований к стажу вскоре каждый второй украинец пенсионного возраста не сможет вовремя выйти на пенсию. Ситуация ухудшилась из-за коронавируса и войны.

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