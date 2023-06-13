Украинцы на подтопленных из-за подрыва ГЭС территориях смогут получить финпомощь: детали

Жители подтопленных в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС территорий смогут получить финансовую помощь от государства. В настоящее время разрабатывается соответствующий проект постановления.

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Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире национального телемарафона. По ее словам, Минреинтеграции уже начало работу над разработкой соответствующей документации.

Глава министерства добавила, что эта денежная помощь будет одноразовой. При этом ее окончательный размер будет известен через несколько дней.

"Премьер-министр поставил неотложную задачу разработать проект постановления по денежной помощи жителям территорий, попавших в зону бедствия. До завтра такое постановление должно быть разработано. И я надеюсь, что скоро мы его получим. Речь идет именно о денежной помощи, а не только о компенсации через "єВідновлення", – заявила Верещук.

Ранее сообщалось, что Международная организация по миграции (МОМ) оказывает денежную помощь украинцам во время войны. Средства выплачиваются в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного Министерством социальной политики Украины и организацией.

Так, украинцы могут претендовать на получение пособия в размере 2200 грн на каждого члена семьи ежемесячно (в период 3 месяцев). МОМ приняла решение выделить до 700 млн грн для помощи гражданам нашего государства – средства смогут получить около 100 тысяч человек.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине после окончания войны военнослужащим будут выплачивать сумму средств в зависимости от определенных обстоятельств. В то же время деньги не будут получать только срочники.

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