Украинцы не могут подать заявления на компенсации єВідновлення: как решить проблему

Украинцы столкнулись с проблемами при оформлении заявок на выплаты до 200 тыс. грн через Дію по программе єВідновлення. Система просто не отображает данные об их жилье, а потому подать заявление невозможно. Причина – недвижимость не внесена в специальный реестр. И это можно исправить.

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Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры. "Наличие записи о праве собственности в Государственном реестре вещных прав (ГРВП) является обязательным условием для подачи заявления на получение помощи в рамках программы єВідновлення", – говорится в сообщении.

Решить проблему можно двумя способами – оффлайн и онлайн. В каждом из вариантов данные о жилье нужно внести в реестр.

1. Оффлайн-решение проблемы

Нужно лично прийти к госрегистратору при органе местного самоуправления. Список работающих во время военного положения регистраторов размещен по ссылке .

Госрегистратор внесет данные о недвижимости в ГРВП. Если информации о жилье будет не хватать, регистратор направит запрос в БТИ для подтверждения права собственности.

С собой обязательно иметь полный пакет документов. В него входят:

паспорт и ИНН;

правоустанавливающие документы по объекту недвижимого имущества (свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о приобретении имущества и т.п.) или их копии.

"Если правоустанавливающие документы у вас в наличии частично, вы можете обратиться к нотариусу или государственному регистратору для их восстановления в полном объеме. Для категории граждан, не имеющих документов, право собственности будет определяться в судебном порядке", – предупредили в Мининфраструктуры.

2. Онлайн-решение проблемы

Подать заявление на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество также можно на портале Дія. Для этого нужно выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и выбрать "Подать заявление". После этого следует:

заполнить онлайн-форму на получение услуги;

загрузить в формате PDF или JPEG документы, содержащие сведения о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимой собственности до 1 января 2013 года;

проверить заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из украинцев в первую очередь получит компенсацию за поврежденное жилье. Официальный список приоритетных категорий обнародовал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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