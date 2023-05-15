В Чехии хотят сократить денежную помощь украинцам: озвучена причина

Правительство Чехии направило на помощь украинских беженцев более 1,5 млрд евро. Две трети средств были выделены из государственного бюджета страны. При этом уже с июля этого года помощь планируют сократить.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Чехии в Twitter. Там отметили, что около 100 тыс. украинцев после приезда начали работать.

Так, власти Чехии планируют сэкономить на расходах за экстренное жилье и больше не платить "солидарные взносы" для владельцев помещений, приютивших беженцев из Украины. С июля беженцы будут непосредственно получать деньги на жилье от государства: 3000 чешских крон на человека в зарегистрированной квартире, и 2400 крон – в незарегистрированной.

Это означает, что в Чехии хотят привлечь к оплате за проживание украинцев, которые уже имеют работу. Дополнительно при определении суммы выплат власти будут оценивать заработок и сбережения беженца.

Ранее стало известно, что в Швеции власти планируют удвоить доходы мигрантов, среди которых есть и немало украинцев. В правительстве заявили, что требование по доходу иностранных работников будет увеличено в 2 раза.

Так, требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 13 тыс. шведских крон (1 238 евро – 49 911 грн) в месяц до 26,5 тыс. шведских крон (2 534 евро – 102 162 грн), заявила министерша миграции Мария Мальмер Стенергард. Об этом пишет Euractiv.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить пособие в размере 6600 грн от французской гуманитарной организации ACTED. На денежную помощь претендуют обитатели 8 областей.

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