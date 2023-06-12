В Украине через считанные недели повысят налоги: кто заплатит больше по требованию МВФ

В Украине с июля повысят налоги физлицам-предпринимателям ("ФОПам"). Такой шаг – требование МВФ, которое прописано в меморандуме.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Возвращение налогов с июля может увеличить поступления примерно на 10 млрд грн до конца года. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает: ни проверки, ни налоги не коснутся мелкий бизнес на территории, которая находится недалеко от фронта.

В масштабах дефицита госбюджета 10-20 млрд грн можно считать незначительной суммой. Однако на отмене льготных условий настаивает и МВФ. В подписанном меморандуме с Фондом украинская власть уже согласилась на это условие. Сейчас львиную долю расходов финансируют международные партнеры, они же имеют право диктовать и условия получения такой помощи.

Какие нововведения предусмотрены:

налог в 2% повысят до 5% для "ФОПов" третьей группы;

сейчас "ФОПы" первых двух групп платят единый налог добровольно, обязательство хотят возобновить;

вернутся проверки, вместе с тем и штрафы.

Итак, после новшеств мелкий и средний бизнес должен будет увеличить налоговые отчисления, а контролирующие органы снова смогут ходить с проверками. Против возвращения полного налогообложения выступает ряд бизнес-ассоциаций. Их главный аргумент: экономическая ситуация все еще критическая, потери бизнеса исчисляются в миллиарды долларов – и сейчас не время возвращаться к полному налогообложению.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысят налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, бизнесу вернут проверки.

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