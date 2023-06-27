В Украине кардинально изменилась ситуация на рынке труда: что будет с зарплатами

В Украине кардинально изменилась ситуация на рынке труда. Количество вакансий по многим специальностям превышает число соискателей. Однако, несмотря на конкуренцию за сотрудников, ожидать массовое повышение зарплат не стоит.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Возможностей для значительного повышения зарплат всем украинцам у большинства предприятий нет. При этом тех сотрудников, от работы которых зависит функционирования предприятий, пытаются удержать, в том числе предлагая высокие заработные платы. Средняя зарплата в Украине по данным крупных кадровых порталов составляет около 16 тыс. грн.

Однако на самом деле точной статистики нет ни у кого. Дело в том, что Госстат перестал публиковать данные о размере зарплат. А кадровые порталы руководствуются только теми цифрами, которые размещают в вакансиях. И это при том, что в львиной доли вакансий не указывают зарплату, а вместо этого пишут "рыночная" либо "по договоренности", и далеко не все предложения о работе попадают в объявления.

Традиционно часть вакансий бизнес закрывает с помощью знакомых (либо знакомых сотрудников), некоторые вакансии – за счет внутреннего ресурса (перевода, повышения). Иногда вместо того, чтобы размещать вакансию, выбирают сотрудников уже среди тех, кто разместил свои резюме.

Однако в целом планы повышать зарплаты есть. Вместе с восстановлением экономики и ростом дефицита на рынке труда работодателям придется больше денег выделять на фонд оплаты труда и привлекать новых специалистов более выгодными финансовыми условиями.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех пенсионеров, которые собираются выезжать за границу.

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