В Украине мошенники распространяют в соцсетях фейковую Дію: как выглядит и как проверить

В Украине мошенники обворовывают граждан с помощью фейкового приложения "Дія". В сообщениях аферисты предлагают всем украинцам получить 9 500 грн.

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Фейковую страницу "Дія" аферисты создали в Facebook. Мошенники назвали аккаунт DIIA.

Если нажать на ссылку в сообщении, высветится окно, где предлагается выбрать банк, на карту которого вам удобно получить средства якобы от государства.

После выбора финучреждения выбивает окно "Получение перевода – 9 500 грн" и кнопка "Получить". Нажав на нее, запрашиваются пенсональные данные, в частности, первым просят ввести номер телефона.

Фейковая страница создана 11 июля 2023 года. Страница выглядит так:

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают у украинцев деньги из-за фейковых объявлений о сборе средств от имени украинских защитников. Для предоставления этим объявлениям правдоподобия они добавляют в них фотографии раненых реальных бойцов и просят сбросить деньги на лечение.

Схему разоблачили фактчекеры проекта "По ту сторону новостей". Они отмечают: желая надавить на эмоции украинцев, жулики от имени раненого солдата рассказывают, что от него все отвернулись, он остался совсем один и помощи ему ждать не от кого.

Как писал ранее OBOZREVATEL, мошенники выманили у украинцев через интернет 481 млн грн 2022 года. Это на 46% больше, чем было до полномасштабной войны. Жертвами аферистов стали тысячи человек. Однако защититься от них можно: для этого стоит только соблюдать определенные правила.

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