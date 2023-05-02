В Украине переписали цены на сыр: сколько стоит

В Украине пересчитали цены на твердый сыр. Так, по состоянию на утро 2 мая килограмм твердого Комо российского 50% стоил в среднем 368,2 грн. Что на 13,39 грн выше среднемесячной цены апреля в 354,81 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов этот сыр продают по (1 кг):

Novus – 384 грн;

Auchan – 352,4 грн.

А вот Звени Гора голландский 45% подешевел на 7,8 грн/кг – с средних 432,47 грн до 424,67 грн грн. Цены в магазинах (за 1 кг):

Metro – 457,5 грн;

Novus – 359 грн;

Auchan – 457,5 грн.

Подешевели и макаронные изделия, которые часто подают вместе с сыром. Так, 1 мая средняя стоимость макарон перья составляла 28,72 грн/кг, что на 1,28 грн ниже среднемесячной цены апреля в 30 грн.

Снизились цены и на вермишель длинную – с 28,39 грн/кг до 26,9 грн/кг. Вермишель короткая же подешевела практически незаметно – всего на 4 коп./кг, до 30,4 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине начали повышаться цены на морковь. Ключевой причиной удорожания овоща является сезонное сокращение предложения качественной продукции из-за повышения закупочной активности фирм-оптовиков. При этом стоимость продукции, вероятно, будет расти в дальнейшем.

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