В Украине пересчитали цены на популярный овощ: сколько приходится платить

В Украине изменили цены на лук. В частности, по состоянию на 6 июля зеленый стоит в среднем 37,03 грн/100 г, что на 4,57 грн дешевле по сравнению со среднеиюньскими ценами, когда его стоимость достигала 41,6 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов 100 г зеленого лука стоит:

Metro – 31,1 грн;

Auchan – 31 грн;

Varus – 49 грн.

Подешевел и репчатый лук – с 63,47 грн/кг до 59,9 грн/кг. В супермаркетах его продают (за 1 кг):

Megamarket – 69,9 грн;

Metro – 49,9 грн.

А вот лук-порей значительно подорожал – его стоимость увеличилась более чем на 22 грн/кг: со 133 грн до 155,33 грн. Цены в супермаркетах (за 1 кг):

Metro – 135,1 грн;

Megamarket – 205,9 грн;

Varus – 125 грн.

Чего ожидать

В целом же в июле эксперты ожидают снижения цен на овощи. В т. ч. и на лук. Так, по словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало:

стоимость лука и моркови может составить 45-47 грн/кг (молодая морковь ныне стоит 63 грн/кг);

красных томатов – 55-60 грн/кг (ныне – 66,26 грн/кг);

розовых – 80-85 грн/кг (ныне – 86,28 грн/кг).

"Предпосылкой к этому является формирование значительной части их товарного предложения хозяйствами населения. Так, последние уже длительное время производят в Украине до 8,5 млн тонн овощей и до 20 млн тонн картофеля. Часть из них используется для продажи", – объяснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, картофель в Украине уже начал дешеветь. Ключевая причина – улучшение погодных условий и возобновление уборочных работ в большинстве областей, что привело к увеличению предложения картофеля на рынке.

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