В Украине увеличилось количество официальных миллионеров: Гетманцев сделал заявление

Число официальных миллионеров в Украине в 2022 году увеличилось. Их количество возросло с 8177 до 9511.

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Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. "Это определенно не говорит о повышении реальных доходов украинцев в войну, но свидетельствует о том, что украинцы стали более ответственно относиться к декларированию", – отметил он.

Также народный депутат обнародовал статистику декларирования доходов украинцев в 2023 году. На 25 мая подано 169 952 декларации, в которых граждане задекларировали 114 493,3 млн. грн.

Ранее сообщалось, что в Украине введут облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, наиболее пострадавших от боевых действий. При этом ВПЛ должна относиться к уязвимой категории. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

Соответствующий правительственный законопроект№9051 рекомендовал принять во втором чтении профильный комитет Верховной Рады 23 мая. "Целью законопроекта является комплексное решение проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по договорам о потребительском кредите у потребителей, местом постоянного проживания или оставленным местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся боевые действия, или временно оккупированная РФ территория", – пояснил Гетманцев.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине ежегодное повышение пенсий происходит в несколько этапов. Однако ни одна из них не затрагивает ряд категорий. В частности, это пенсионеры, которые не отвечают ряду критериев, а также бывшие работники прокуратуры и получающие спецпенсии.

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