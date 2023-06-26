В Украине за тысячи гривен продают чайный сервиз времен СССР. Фото

В Украине продают советский чайный сервиз за 4400 грн. В набор входят 15 предметов, включая чашки, блюдца, заварник, сахарницу и т.д.

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Об этом говорится в сообщении на профильном аукционе Violity. Автор объявления пишет, что состояние сервиза "почти идеальное", т.к. посуда не была в употреблении.

В то же время, продавец признает, что на крышке заварника имеются пятна. "Позолота в суперидеальном состоянии", – добавляет продавец.

Сервиз сделан из фарфора цвета "кобальт" с позолотой. Он произведен на Полонском заводе художественной керамики.

Предприятие работало в Хмельницкой области с конца 19-го века по 2008 год. Год производства сервиза в объявлении не указан.

В Украине в целом довольно активно торгуют вещами времен СССР. Речь идет не только о посуде – дорого продать можно мебель, монеты, медали и технику.

На торги выставляют даже бюсты, помпы и телеграммы. Кроме того, коллекционеры покупают елочные игрушки и предметы одежды.

К примеру, как сообщал OBOZREVATEL, на аукционе продается советская настольная лампа 1940-1950-х годов. Несмотря на то, что прибор подвергался реставрации и не сохранил абсолютно аутентичный вид, цена составляет 3000 грн.

А старый фотоаппарат времен СССР продают за 200 тыс. грн. Техника для продажи должна быть в рабочем состоянии.

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