В Украине значительно подорожал популярный продукт: сколько приходится платить

В Украине пересчитали цены на сало. В частности, по состоянию на 7 июля домашнее стоит в среднем 254 грн/кг, что сразу на 65 грн дороже по сравнению со среднеиюньскими ценами, когда его стоимость составляла 189 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов домашнее сало продают по (за 1 кг):

Megamarket – 189 грн;

Novus – 319 грн.

А вот соленое сало подешевело. Цена на него снизилась почти на 10 грн/кг – с 262,86 грн до 256,3 грн.

Домашнее сало дорожает уже 3 месяц подряд. Последний раз цена на него снижалась в апреле – и то, незначительно: с мартовских 180,88 грн/кг до 180,33 грн/кг. После этого был лишь рост:

май – 186,5 грн/кг;

июнь – 189 грн/кг;

июль – 254 грн/кг.

Стоимость же соленого сала уже 4 месяц держится примерно на одном уровне: последний раз серьезно его цена менялась в апреле, когда с мартовских 268,29 грн/кг опустилась до 261,27 грн/кг.

Мясо может подорожать

В то же время, в Союзе птицеводов Украины предупреждают: курятина в ближайшие месяцы может подорожать. Причины:

рост стоимости автомобильного топлива, что приведет к подорожанию зерна и комбикормов;

повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса – ведь "собственные резервы сдерживания роста отпускных цен уже исчерпаны.

Представители отрасли не указали, на сколько именно может подорожать продукция. Однако отметили, что в себестоимости продукции птицеводства электроэнергия занимает 7-12%.

По состоянию же на 7 июля резких изменений стоимости курятины не наблюдается – более того, некоторые позиции даже дешевеют. Так:

бедро стоит 104,45 грн/кг, что более, чем на 5 грн дешевле среднеиюньской цены;

голень – 78,95 грн/кг (+20 коп./кг);

филе – 146,9 грн/кг (+4 коп./кг);

тушка – 73,8 грн/кг (почти на 4 грн/кг дешевле).

Как сообщал OBOZREVATEL, на овощи же эксперты ожидают снижения цен. Так, по словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, стоимость лука и моркови может составить 45-47 грн/кг, красных томатов – 55-60 грн/кг, розовых – 80-85 грн/кг.

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