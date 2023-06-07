За невнимательность нужно платить: как супермаркеты обманывают украинцев со сливочным маслом

Украинцам в супермаркетах довольно часто продают фальсификаты масла и просто некачественную продукцию. Однако потребители имеют возможность самостоятельно распознать, покупают ли настоящее масло.

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О том, какие существуют способы распознать качество масла – расскажет OBOZREVATEL.

Как распознать, настоящее ли масло?

Проверьте маркировку: настоящее масло должно иметь маркировку "масло сливочное" или "масло крестьянское".

Проверьте состав: настоящее масло должно состоять из сливочного сырья или из молока.

Проверьте консистенцию: настоящее масло должно быть густым, кремовым и обладать приятным ароматом.

Проверьте цвет: подлинное масло должно быть желтого цвета, без дополнительных красителей.

Проверьте срок годности: подлинное масло должно иметь срок годности не менее 2-3 месяцев.

Покупайте масло у известных производителей или в магазинах с хорошей репутацией.

Домашние способы распознать поддельное масло

Если после растопки масла на сковороде в желтой жидкости плавают белые или светло-желтые комки, велика вероятность того, что в состав добавлены растительные жиры. Дело в том, что такие продукты имеют температуру плавления до 3-х раз выше, чем у сливочного масла. Растворенный продукт является животным жиром, а плавающие в нем "пятна" являются гидрогенизированным маслом.

Проверить подлинность продукта можно по его внешнему виду после извлечения из холодильника. Масло должно быть твердым и трудно намазываться на хлеб. Если оно легко намазывается – это признак того, что мы имеем дело с подлогом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине производители консерв иногда в банке с сардинами в масле кладут селедку, а балтийские шпроты делают, например, из хамсы. В несколько же могут класть тюльку, шпроты, анчоусы.

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