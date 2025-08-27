Финансовая репутация под угрозой: почему Филиппины бьют тревогу из-за онлайн-казино

Филиппины оказались под угрозой возвращения в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) из-за нелегального гемблинга. То есть резкий рост нерегулируемых платформ для онлайн-игр поставил под угрозу финансовую репутацию Филиппин.

Страна, которая только в феврале 2025 года была исключена из "серого списка" (FATF), может вернуться в него, если власти не смогут справиться с нелегальным онлайн-гемблингом. Об этом пишет Gambling Insider.

Глава Центробанка ( Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP) Эли М. Ремолона-младший прямо заявил, что нерегулируемый гемблинг может стать причиной повторного включения страны в "серый список".

– возвращение в список FATF грозит ущербом для банковской системы, ростом стоимости международных транзакций и снижением интереса иностранных инвесторов. Нерегулируемые игорные платформы являются магнитом для отмывания денег , мошенничества и другой криминальной деятельности.

, мошенничества и другой криминальной деятельности. Главная проблема – массовый переход игроков в тень: после того как регуляторы заставили легальные сервисы и электронные кошельки разорвать связи с азартными играми, активность на нелегальных сайтах выросла на 40%, в то время как число игроков у легальных операторов сократилось на 70%.

Как с этим бороться

Проблема, по данным Центробанка, должна решаться усилением координации между государственными органами. Глава BSP признал, что его ведомство отвечает за финансовую стабильность, но не регулирует деятельность игорных компаний напрямую.

"Мы надеемся, что кто-то сможет что-то с этим сделать", – сказал, в частности, Ремолона-младший.

Он уверен: нужны скоординированные усилия по борьбе с нелегальными операторами – от мониторинга платежей и блокировки сайтов до пресечения использования мессенджеров и e-commerce платформ для азартных игр.

Серый список FATF и Филиппины: история вопроса

FATF – это международная организация, которая устанавливает стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны с недостаточными мерами по противодействию этим угрозам помещают в "Jurisdictions under Increased Monitoring", который и прозвали "серым списком". Попадание в него означает повышенный контроль, требования к финансовым операциям и репутационные риски.

В 2000–2005 годах Филиппины были не то что в сером, а в черном списке FATF (то есть "non-cooperative country"), из-за слабого противодействия отмыванию средств. Это привело к принятию законам против отмывания и созданию "Антимошеннического совета".

годах Филиппины были не то что в сером, а в FATF (то есть "non-cooperative country"), из-за слабого противодействия отмыванию средств. Это привело к принятию законам против отмывания и созданию "Антимошеннического совета". В 2010–2013 годах страна была "повышена в статусе" и оказалась уже в сером списке ,.

годах страна была "повышена в статусе" и оказалась ,. В 2013 году Филиппины покинули и этот список – после очередного ужесточения финансового регулирования.

Но в июне-2021 FATF снова включил Филиппины в серый список – из-за недостатков в надзоре за высокорисковыми секторами (в частности онлайн-казино ).

FATF снова включил Филиппины в из-за недостатков в надзоре за высокорисковыми секторами (в частности ). В феврале-2025 благодаря проведенным реформам (закрытие POGO-операторов, усиленный мониторинг), страну исключили из этого списка.

