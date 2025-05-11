Финансовые аналитики против мошенничества в гемблинге: как мир борется с теневыми ставками

В Украине растет риск мошенничества в сфере онлайн-гемблинга, в частности спортивных ставок, на фоне стремительного развития цифрового рынка. Чтобы вовремя выявлять нарушения, государству стоит ввести аналитические системы и наладить сотрудничество с финансовыми экспертами, как это уже делают в мире.

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Об этом рассказала заместитель председателя Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. С развитием цифровых технологий и переносом азартных игр в сеть, мошенничество в гемблинге приобрело новые масштабы.

Если раньше основная опасность крылась в манипуляциях в физических казино, то сегодня риски значительно выросли в сфере онлайн-ставок на спорт, где злоумышленники используют анонимные аккаунты, инсайдерскую информацию и международные сети. По словам эксперта, система выявления мошенничества в гемблинге сегодня требует новых инструментов, способных работать в реальном времени и выявлять аномалии среди миллионов транзакций.

Именно поэтому финансовые аналитики все чаще становятся партнерами национальных регуляторов. Схемы остаются подобными: заказные ставки, использование конфиденциальных данных, сговор с участниками событий. Но онлайн-среда позволяет это делать незаметно, ведь доступ к зашифрованным чатам, офшорные аккаунты и анонимность в расчетах - все это дает мошенникам преимущество.

В отличие от традиционных букмекерских пунктов, в интернете отсутствует физическое взаимодействие, а объем ставок растет ежедневно. Это значительно усложняет ручное выявление подозрительных действий и требует глубокого анализа данных.

Эксперт рассказала, о Бразилии - одной из стран, решившей действовать на опережение. Ее регулятор SPA (Секретариат призов и ставок) подписал соглашение с компанией Integrity Compliance 360, которая специализируется на выявлении аномалий в сфере спортивных ставок. IC360 использует системы раннего предупреждения, которые в реальном времени анализируют все ставки и отфильтровывают потенциально фиксированные или подозрительные.

Это пятая подобная сделка SPA, что свидетельствует о долгосрочной стратегии Бразилии по обеспечению честности рынка. И самое главное – такие меры укрепляют доверие к легальному сектору гемблинга и минимизируют риски для игроков.

Эксперт отметила, что финансовый след - одно из самых надежных доказательств мошенничества. Например, внезапный рост ставок на маловероятное событие или соответствие паттернов ставок определенным игрокам позволяют аналитикам выявлять нарушения еще до того, как они становятся очевидными. Аналитические системы также позволяют реагировать до того, как ущерб будет нанесен. Такие решения внедряют не только государства, но и сами операторы азартных игр для защиты своей репутации.

Украина после легализации игорного бизнеса в 2020 году стремительно наращивает объемы онлайн-ставок. Вместе с этим растет и риск возникновения теневых схем. Хотя масштабы мошенничества в Украине пока меньше, чем в Бразилии или ЕС, не стоит ждать, пока рынок сам себя "урегулирует".

Эксперт отмечает, что пример Бразилии может стать ориентиром для украинских регуляторов. Создание эффективной системы надзора, внедрение аналитических платформ, работа с международными партнерами - все это позволит предотвратить рост мошенничества на раннем этапе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, март 2025 года стал историческим для онлайн-казино в США: общий валовой доход в семи штатах, где легализованы цифровые платформы казино, достиг $905,6 миллиона. Это на 26,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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