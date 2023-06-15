"ФОПам" в Украине позволят закрывать бизнес онлайн: какие правила

На портале Дія теперь можно в несколько кликов закрыть ФЛП (физическое лицо – предприниматель). Сейчас украинцы уже могут присоединиться к бета-тесту.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 15 июня. "Уже три года вы открываете собственный бизнес в несколько кликов и через две секунды. Вскоре сможете так же быстро его закрыть", – отметил он.

Теперь украинцам не придется идти в отделение налоговой службы, заполнять заявление вручную и ждать кучу времени, пока его проработает регистратор. Данные будут автоматически подтягиваться из Единого государственного реестра (ЕГР), что делает невозможными ошибки в заявлении.

"Все, что вам нужно, – проверить информацию и поставить электронную подпись. Становитесь первыми пользователями революционного сервиса. Регистрируйтесь на бета-тест по ссылке. Создаем самые удобные сервисы вместе", – подытожил глава министерства.

Напомним, ранее в Украине заработала услуга обмена и восстановления водительского удостоверения в приложении Действие. Да, Украина стала первой страной в Европе, в которой можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения и изготовить только цифровой документ.

При этом сделать заказ можно как на физический пластиковый документ, так и на Е-удостоверение, исключительно цифровое. Совершить обмен можно:

в случае истечения срока действия имеющегося у водителя документа;

в случае стирания надписей на бланке;

в ситуации, если у водителя изменились данные (фамилия, имя, отчество, пол);

по личному желанию владельца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начался новый этап программы обмена старых ламп накаливания на LED. Теперь бесплатно получить энергосберегающие лампы могут не только физлица, но и образовательные учреждения, а также больницы.

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