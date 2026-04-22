Forbes оказался в центре скандала из-за "ставок на трагедию": в чем обвинили медиа

Американская редакция издания Forbes оказалась в центре скандала после публикации материала о массовой стрельбе. В нем читателям предложили интерактивный блок с "вероятностями" принятия законов по контролю над оружием. После волны критики и обвинений в популяризации "ставок на трагедии" этот элемент удалили.

Инцидент вызвал резкую реакцию как среди пользователей, так и в медиасреде, пишет New York Post. Критики заявили, что использование механики, подобной ставкам, в контексте трагедии является неуместным и превращает серьезную тему в форму игры.

Что именно вызвало возмущение

В материале Forbes был добавлен интерактивный блок, который предлагал оценить шансы на принятие определенных законодательных изменений после стрельбы. Формат подачи напоминал рынки прогнозов или букмекерские коэффициенты.

Критики уверены, что таким образом событие с человеческими жертвами подали через призму "вероятностей". Пользователи сайта также приняли это как попытку монетизировать трагедию.

После скандала издание убрало этот блок. Однако сам факт его появления вызвал дискуссию о границах допустимого в медиа. В целом ситуация показала, как инструменты, характерные для гемблинга и рынков прогнозов, постепенно проникают в медиаконтент. Этот случай продемонстрировал следующие риски:

в чувствительных темах инструменты "прогнозов" могут выглядеть как спекуляция;

граница между аналитикой и "ставками" становится размытой ;

; реакция аудитории может быть резко негативной.

Между тем на фоне роста популярности платформ вроде Polymarket и Kalshi интерес к прогнозным моделям вероятностей только усиливается. Они позволяют оценивать будущие события в формате контрактов или ставок, что делает такие подходы привлекательными и для медиа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме запретили ставки на Kalshi и Polymarket. Это произошло после того, как интерес к прогнозным рынкам резко вырос на фоне подозрительно точных ставок, связанных с геополитическими событиями.

В то же время в Украине официально заблокировали платформу прогнозов Polymarket. Сайт криптовалютных ставок на различные политические и спортивные события уже добавили в реестр ресурсов, заблокированных на территории страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!