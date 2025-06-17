Хаби Алонсо против Симоне Индзаги: букмекеры назвали фаворита матча "Реал" – "Аль-Хиляль"
В матче 1 тура Клубного чемпионата мира по футболу "Реал" сыграет с саудовским "Аль-Хилялем". Букмекеры видят фаворитом пары испанцев, которые выйдут на поле под руководством нового наставника Хаби Алонсо – на их победу действует коэффициент 1.32. Тогда как на команду из Саудовской Аравии, которую возглавил финалист последней Лиги чемпионов Симоне Индзаги, – 9.10.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 5.90. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу "Аль-Хиляля".
Самым же вероятным счетом аналитики считают 2:0 в пользу "Реала" – для него действует коэффициент 8.30. А кроме того:
- 3:0 (победа "Реала") – 9.10;
- 1:1 – 9.10;
- 2:1 (победа "Реала") – 9.40.
Меньше всего же верят в победу "Аль-Хиляля" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 45.00. А также:
- 1:3 (победа "Аль-Хиляля") – 36.00;
- 2:3 и 0:2 (победа "Аль-Хиляля") – по 33.00.
Игра запланирована на 18 июня. Начало – в 22:00 по Киеву.
В целом же, перед стартом турнира букмекеры считали "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действовал коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.
Вторым претендентом на победу являлся "Манчестер Сити" – для него действовал коэффициент 5.50. Среди главных фаворитов турнира выделялись также:
- ПСЖ – 6.00;
- "Бавария" – 6.50.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.
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