Хаби Алонсо против Симоне Индзаги: букмекеры назвали фаворита матча "Реал" – "Аль-Хиляль"

В матче 1 тура Клубного чемпионата мира по футболу "Реал" сыграет с саудовским "Аль-Хилялем". Букмекеры видят фаворитом пары испанцев, которые выйдут на поле под руководством нового наставника Хаби Алонсо – на их победу действует коэффициент 1.32. Тогда как на команду из Саудовской Аравии, которую возглавил финалист последней Лиги чемпионов Симоне Индзаги, – 9.10.

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На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 5.90. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу "Аль-Хиляля".

Самым же вероятным счетом аналитики считают 2:0 в пользу "Реала" – для него действует коэффициент 8.30. А кроме того:

3:0 (победа "Реала") – 9.10;

1:1 – 9.10;

2:1 (победа "Реала") – 9.40.

Меньше всего же верят в победу "Аль-Хиляля" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 45.00. А также:

1:3 (победа "Аль-Хиляля") – 36.00;

2:3 и 0:2 (победа "Аль-Хиляля") – по 33.00.

Игра запланирована на 18 июня. Начало – в 22:00 по Киеву.

В целом же, перед стартом турнира букмекеры считали "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действовал коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

Вторым претендентом на победу являлся "Манчестер Сити" – для него действовал коэффициент 5.50. Среди главных фаворитов турнира выделялись также:

ПСЖ – 6.00;

"Бавария" – 6.50.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.

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