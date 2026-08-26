Игрок всего за два дня сделал 11 800 ставок: чем закончилась необычная история для онлайн-казино

Британское онлайн-казино QuinnBet согласилось выплатить более 609 тыс. фунтов стерлингов после проверки Комиссии по азартным играм Великобритании. Регулятор выявил серьезные недостатки в контроле за азартным поведением клиентов и проверке происхождения средств. В одном из случаев игрок сделал около 4800 ставок за день и еще 7000 на следующий день. Система оператора вовремя не распознала такую активность как основание для проверки.

Расследование охватило период с марта 2023 года по август 2025-го, сообщили в Комиссии по азартным играм. Регулятор установил, что у QuinnBet были проблемы с процедурами противодействия отмыванию денег и защитой игроков от чрезмерной азартной активности.

Почти 12 тыс. ставок за два дня не вызвали тревоги

Наиболее показательным стал случай клиента, который сделал примерно 4800 ставок в течение одного дня и еще около 7000 на следующий. За два дня он сделал около 11 800 ставок.

Система QuinnBet не выявила такую активность вовремя и не передала информацию на проверку. Политика компании признавала высокую интенсивность игры, значительные расходы, длительные сессии и увеличение ставок признаками потенциального вреда для игрока. Однако на практике эти сигналы срабатывали не всегда и недостаточно быстро.

Другой клиент после крупного выигрыша резко увеличил размер ставок. За один день он поставил более 215 тыс. фунтов, в том числе сделал отдельные ставки на сумму более 5000 фунтов. Компания выявила эту активность только на следующее утро, когда сформировала соответствующий отчет.

Игрок с зарплатой 2000 потерял 9000 за четыре дня

Регулятор также обнаружил проблемы с проверкой финансового положения клиентов. Один из игроков предоставил документы, согласно которым зарабатывал около 2000 фунтов стерлингов в месяц.

Несмотря на это, за четыре дня он смог внести на счет и проиграть 9000 фунтов. По мнению Комиссии по азартным играм Великобритании, оператор должен был быстрее отреагировать на несоответствие между доходами клиента и его расходами на азартные игры.

В другом случае клиент менее чем за три месяца внес около 120 тыс. фунтов и вывел 111 тыс. QuinnBet предположил, что клиент повторно использовал выигранные в казино средства, но не получил достаточных доказательств их происхождения.

Отдельные нарушения регулятор выявил после перехода QuinnBet на новую технологическую платформу. Из-за человеческой ошибки и проблем с обновлением программного обеспечения на части аккаунтов перестали работать два ограничения на внесение средств. В результате 194 клиента получили возможность внести больше денег, чем предусматривали установленные для них лимиты, и потенциально могли потерять большие суммы.

Проблема также коснулась молодых игроков в возрасте от 18 до 24 лет, для которых действовали отдельные ограничения. В одном случае клиент внес в восемь раз больше своего запланированного месячного лимита, а затем потерял всю эту сумму в течение одного дня.

После финансовых проверок QuinnBet установил: среди клиентов, которых затронули системные сбои, 41 человек не прошел бы соответствующую проверку, а для еще 136 клиентов пришлось бы ввести дополнительные ограничения.

Чем закончилась история

Комиссия по азартным играм Великобритании установила, что QuinnBet нарушил британские требования по противодействию отмыванию денег и социальной ответственности операторов. Вместо обычного финансового штрафа компания согласилась выплатить 609 104 фунта.

Из этой суммы193 118фунтов регулятор взыскивает как средства, полученные в результате выявленных нарушений. Деньги перечислят в государственный фонд Великобритании. QuinnBet также должен компенсировать расходы регулятора на расследование.

При принятии решения комиссия учла, что компания ранее не подвергалась санкциям, признала нарушения и сотрудничала со следствием. QuinnBet разработал план устранения недостатков и усилил процедуры контроля за клиентами.

Представитель регулятора Джон Пирс подчеркнул, что системы защиты игроков должны работать на практике. Операторы обязаны своевременно реагировать на признаки финансовых рисков и поведение, которое может свидетельствовать о проблемах с азартными играми.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нидерландах игрок не смог добиться от банка компенсации 33,5 тыс. евро, которые потерял в онлайн-казино без местной лицензии. Мужчина утверждал, что банк должен был остановить его платежи или предупредить о рисках, однако нидерландский Институт финансовых споров Kifid не обнаружил нарушения со стороны финансового учреждения.

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