Клубный чемпионат мира. Букмекеры назвали фаворита матча "Челси" – "Лос-Анджелес"

В матче 1 тура Клубного чемпионата мира по футболу лондонский "Челси" сыграет с "Лос-Анджелесом". Букмекеры видят фаворитом пары англичан – на их победу действует коэффициент 1.22, тогда как на американцев – 13.50.

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На ничью, рассказали в Favbet, действует коэффициент 6.80. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу "Лос-Анджелеса".

Самым же вероятным счетом аналитики считают 2:0 в пользу "Челси" – для него действует коэффициент 7.00. А кроме того:

3:0 (победа "Челси") – 7.50;

1:0 (победа "Челси") – 9.80;

1:1 – 9.90.

Меньше всего же верят в победу "Лос-Анджелеса" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 49.00. А также:

1:3 (победа "Лос-Анджелеса") – 43.00;

2:3 (победа "Лос-Анджелеса") – 40.00.

Игра запланирована на 16 июня. Начало – в 22:00 по Киеву.

В целом же, перед стартом турнира букмекеры считали "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действовал коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

Вторым претендентом на победу являлся "Манчестер Сити" – для него действовал коэффициент 5.50. Среди главных фаворитов турнира выделялись также:

ПСЖ – 6.00;

"Бавария" – 6.50.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.

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