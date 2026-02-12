Кто главный фаворит на получение "Золотого мяча 2026": рейтинг букмекеров

По мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе. Он же считался ключевым претендентом на награду и в январе.

"Сейчас он приближается к тому, чтобы закрепить за собой статус лучшего футболиста мира, забивая невероятное количество голов из сезона в сезон. Вместе со сборной Франции и "Реалом" у него есть все основания полагать, что он сможет выиграть все трофеи в 2026 году", – охарактеризовали Мбаппе в Givemesport.

Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн, который поднялся с 3 места. В топ-10 также вошли:

Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии, опустился со 2 места).

Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании, сохранил позицию).

Деклан Райс ("Арсенал", сборная Англии, поднялся на 1 позицию).

Педри ("Барселона", сборная Испании, опустился на 1 место).

Лионель Месси ("Интер Маями", сборная Аргентины, сохранил позицию).

Луис Диас ("Бавария", сборная Колумбии, сохранил позицию).

Витинья (ПСЖ, сборная Португалии, поднялся на 1 позицию).

Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции, вошел в топ-10).

Примечательно, что из всех главных претендентов на награду 7 являются форвардами. Еще 3 – полузащитниками. При этом ни защитников, ни вратарей нет даже в топ-20 претендентов.

Как голосуют за "Золотой мяч"

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 16 туров чемпионата на его победу действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

