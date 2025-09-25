Кто станет новым чемпионом Украины по футболу: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 6 туров чемпионата на его победу действует коэффициент 1.50 – самый низкий из всех участников турнира. Такими же были его шансы после первых трех игр.

Видео дня

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является киевское "Динамо". Для действующего чемпиона установили коэффициент 2.70.После первых 3-х туров на киевлян давали 2.50. Т.е. их шансы на победу теперь выглядят хуже.

Третье – с большим отрывом – житомирское "Полесье". Для него действует коэффициент 50.00, тогда как ранее было 100.00.

Для всех остальных участников, включая действующего вице-чемпиона "Александрию", коэффициенты намного ниже. Они начинаются с 100.00 и доходят до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 11 команд из 16 – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

"Александрия".

"Карпаты" (Львов).

"Кривбасс" (Кривой Рог).

"Заря" (Луганск).

"Рух" (Львов).

"Верес" (Ривне).

"Оболонь" (Киев).

ЛНЗ (Черкассы).

"Эпицентр" (Каменец-Подольский).

"Полтава".

"Кудровка".

В настоящее время в сезоне уже сыграно 6 туров из 30-ти. Возглавляют турнирную таблицу сразу 3 команды – имея по 14 очков из 18-ти возможных. Это:

"Динамо".

"Шахтер".

"Колос".

Внизу таблицы – 2 команды, не набравшие пока всего по 3 очка. Это:

"Эпицентр".

"Рух".

Матчи 7 тура запланированы на 26-29 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в Лиге конференций 2025/26. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 4-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" "идет" 12-м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!