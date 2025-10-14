Кто станет новым чемпионом Украины по футболу: прогноз букмекеров

Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 8 туров чемпионата на его победу действует коэффициент 1.35 – самый низкий из всех участников турнира. В то же время, после 6 тура шансы "горняков" на победу оценивались в 1.50 – т.е., сейчас букмекеры уверены в его победе больше, чем тогда.

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является киевское "Динамо". Для действующего чемпиона установили коэффициент 3.00.После первых 6-х туров на киевлян давали 2.70. Т.е. их шансы на победу теперь выглядят хуже.

Третье – с большим отрывом – житомирское "Полесье". Для него действует коэффициент 20.00, тогда как ранее было 50.00.

Для всех остальных участников, включая действующего вице-чемпиона "Александрию", коэффициенты намного ниже. Они начинаются с 100.00 и доходят до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 8 команд из 16 – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

"Александрия".

"Заря" (Луганск).

"Рух" (Львов).

"Верес" (Ривне).

"Оболонь" (Киев).

"Эпицентр" (Каменец-Подольский).

"Полтава".

"Кудровка".

В настоящее время в сезоне уже сыграно 8 туров из 30-ти. Возглавляет турнирную таблицу "Шахтер" – имея 17 очков из 24-ти возможных.

Внизу таблицы –"Эпицентр". Эта команда пока набрала лишь 3 очка.

Как сообщал OBOZ.UA, после 1 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 5-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" идет 14-м.

