Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

Букмекеры считают сборную Испании по футболу главным фаворитом Чемпионата мира 2026 года. На ее победу действует коэффициент 5.50 – самый низкий из всех известных, а также потенциальных участников турнира.

Вторым претендентом, считают в Favbet, является сборная Англии. Для нее действует коэффициент 6.50.

Третьи – действующие вице-чемпионы мира, сборная францкзы. Для этой сборной определен коэффициент 8.50. Такой же действует для сборной Бразилии.

Сборная Аргентины считается лишь 5 претендентом на победу. Для действующих чемпионов действует коэффициент 9.00.

Для всех остальных команд действуют коэффициенты от 12.00 до 500.00. Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у сборных:

Панамы.

Узбекистана.

Южной Африки.

Иордании.

Кюрасао.

Гаити.

Ирана.

Катара.

Саудовской Аравии.

Албании.

Кабо-Верде.

Новой Зеландии.

Украина идет ближе к концу списка. Для нее действует коэффициент 275.00 – такой же, как и для:

Южной Кореи.

Шотландии.

Уэльса.

Среди потенциальны же соперников нашей сборной лишь Тунис имеет низшие шансы на победу – для этой сборной действует коэффициент 400.00. Для Надерландов же – 20.00. Для Японии – 90.00.

Впрочем, для того, чтобы реально претендовать на победу на турнире, нашей сборной еще предстоит на него выйти. И по мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши.

Для сборной Украины же, рассказали в Favbet, действует второй коэффициент в квартете. Далее идут:

Швеция.

Албания.

