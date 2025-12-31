УкраїнськаУКР
Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
2 минуты
348
Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026

Букмекеры считают сборную Испании по футболу главным фаворитом Чемпионата мира 2026 года. На ее победу действует коэффициент 5.50 – самый низкий из всех известных, а также потенциальных участников турнира.

Вторым претендентом, считают в Favbet, является сборная Англии. Для нее действует коэффициент 6.50.

Третьи – действующие вице-чемпионы мира, сборная францкзы. Для этой сборной определен коэффициент 8.50. Такой же действует для сборной Бразилии.

Сборная Аргентины считается лишь 5 претендентом на победу. Для действующих чемпионов действует коэффициент 9.00.

Основные претенденты на победу на Чемпионате мира

Для всех остальных команд действуют коэффициенты от 12.00 до 500.00. Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у сборных:

  • Панамы.
  • Узбекистана.
  • Южной Африки.
  • Иордании.
  • Кюрасао.
  • Гаити.
  • Ирана.
  • Катара.
  • Саудовской Аравии.
  • Албании.
  • Кабо-Верде.
  • Новой Зеландии.

Украина идет ближе к концу списка. Для нее действует коэффициент 275.00 – такой же, как и для:

  • Южной Кореи.
  • Шотландии.
  • Уэльса.

Среди потенциальны же соперников нашей сборной лишь Тунис имеет низшие шансы на победу – для этой сборной действует коэффициент 400.00. Для Надерландов же – 20.00. Для Японии – 90.00.

С кем Украина может сыграть на Чемпионате мира

Впрочем, для того, чтобы реально претендовать на победу на турнире, нашей сборной еще предстоит на него выйти. И по мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши.

Для сборной Украины же, рассказали в Favbet, действует второй коэффициент в квартете. Далее идут:

  • Швеция.
  • Албания.

