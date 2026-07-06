Купил лотерейный билет в последнюю минуту и стал миллионером: как случайное решение принесло счастливчику богатство

Житель австралийского города Джелонг едва не упустил шанс, который изменил его жизнь. По дороге домой с работы он буквально в последние минуты перед окончанием продаж приобрел лотерейный билет через мобильное приложение. Уже на следующий день мужчина узнал, что стал победителем и выиграл 1,29 млн австралийских долларов (более 800 тыс. долларов США).

Об этом сообщил лотерейный оператор The Lott. Победитель рассказал, что регулярно участвует в розыгрышах, однако на этот раз едва не передумал покупать билет. По его словам, решение сделать ставку в последний момент стало самым удачным финансовым решением в его жизни.

Интересно, что о выигрыше мужчина узнал во время обычных домашних дел. В тот момент, когда на телефон пришло сообщение о выигрыше, он как раз выгуливал собаку и убирал за ней. Впоследствии австралиец пошутил, что даже после такой новости "жизнь все равно продолжается".

Победитель уже знает, на что потратит деньги. Прежде всего он планирует полностью погасить ипотеку, а остальные средства использовать для обеспечения финансовой безопасности семьи. Мужчина также надеется, что благодаря выигрышу сможет выйти на пенсию значительно раньше, чем планировал.

В лотерейной компании отмечают, что истории крупных выигрышей после покупки билетов незадолго до окончания продаж случаются регулярно. В то же время подчеркивают, что время покупки билета никоим образом не влияет на шансы на победу – все комбинации имеют одинаковую вероятность быть выбранными во время розыгрыша.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в транзитной зоне аэропорта Лас-Вегаса пассажир Энтони выиграл более 3,3 млн долларов, поставив всего 10 долларов на игровой автомат во время ожидания пересадки. Такие выигрыши здесь возможны благодаря прогрессивным автоматам, где джекпот накапливается из тысяч ставок по всей сети.

А женщина из Скарборо (Англия) выиграла 1 миллион долларов в лотерею, даже не зная об этом несколько дней, потому что забыла свой билет в сумке. После выигрыша она планирует путешествия по Европе, занятия искусством и более спокойную жизнь с возможностью раньше выйти на пенсию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!