Льготный налог для "ФЛП" отменят уже летом: депутаты Рады приняли законопроект

В Верховной Раде 29 мая депутаты поддержали за основу правительственный законопроект № 8401. Он касается отмены "2% налога ФЛП" с 1 июля 2023 года.

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"За" проголосовали 227 народных депутатов. Об этом написал в Telegram первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк ("Голос")

Принятие данного законопроекта является одним из условий программы с МВФ (Международным валютным фондом). В документе также предлагается:

отменить льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы ФЛП;

возобновить проведение документальных проверок;

вернуть штрафные санкции за нарушение использования РРО.

Ранее МВФ в рамках мониторинговой миссии рекомендовал украинским властям отменить льготную ставку для ФЛП третьей группы в размере 2% (нормальная ставка – 5%). Дело в том, что льготную ставку ввели в первые месяцы полномасштабно войны, когда малый бизнес остро нуждался в поддержке.

После более чем года полномасштабного вторжения предприниматели адаптировались к новым сложным условиям работы. И на первый план теперь выходит наполнение бюджета страны. Ведь финансировать военные потребности (например, зарплаты защитникам и защитницам) Украины может только из собственного бюджета. Направлять на эти международную финпомощь нельзя.

Также сегодня в Верховной Раде 29 мая одобрили введение санкции против Ирана. Ограничения вводятся сроком до 50 лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальному банку Украины разрешили выводить с рынка путем национализации даже успешные банки подсанкционных собственников. Речь идет исключительно о системных банках.

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