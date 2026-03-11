"Манчестер Сити" – "Реал": букмекеры дали прогноз на центральную пару 1/8 финала Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, английский "Манчестер Сити" имеет более высокие шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов в противостоянии с испанским "Реалом". На его общую победу действует коэффициент 1.33, тогда как на соперников – 3.30.

Фаворитом, рассказали в vbet, является "Манчестер Сити" и в первом матче. На ее победу действует коэффициент 2.02. На победу "Реала" же установили коэффициент 3.80.

На ничью же, отмечается, действует коэффициент 3.81. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.

Самым же вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 5.30. А кроме того:

1:2 (победа "Манчестер Сити") – 8.00;

0:1 (победа "Манчестер Сити") – 8.90;

1:0 (победа "Реала") – 9.00.

Наименее вероятным – 5:5. Для него действует коэффициент 301.00.

Сама игра состоится 11 марта. Начало – 22:00 по Киеву. Ответный матч запланирован на 17 марта. Игра стартует в 22:00.

В 1/4 финала победитель пары сыграет либо с итальянской "Аталантой", либо с немецкой "Баварией". Эти команды свой первый матч уже сыграли – он завершился победой "Баварии" со счетом 6:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же накануне 1/8 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал турнира английский "Арсенал". Пару же ему, по ожиданиям, составит немецкая "Бавария".

