"Металлист 1925" сразится с "Левым берегом": кто будет играть в УПЛ по мнению букмекеров

После выигрыша у киевского "Левого берега" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф за право играть в Украинской премьер-лиге в сезоне 2025/26 харьковский "Металлист 1925" повысил свои шансы на общую победу. На то, что высшем дивизионе украинского футбола в следующем сезоне будет играть именно эта команда, букмекеры дают коэффициент 1.23. Для киевлян этот показатель составляет 3.80.

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До первого же матча для "Металлиста 1925" действовал коэффициент 1.63. Для "Левого берега" – 2.18. Таким образом, после первой игры:

шансы харьковчан на общую победу выросли;

шансы киевлян – снизились.

Фаворитом "Металлист 1925" считается и в ответной игре. Так, по данным Favbet:

На его победу действует коэффициент 2.38.

На победу "Левого берега" – 3.05.

На ничью – 3.25.

Впрочем, самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:

0:0 – 7.40;

0:1 (победа "Левого берега") – 8.60;

2:1 (победа "Металлиста 1925") – 9.90.

Меньше всего верят в победу "Левого берега" со счетом 3:2 – для нее действует коэффициент 28.00. А также в счета:

3:2 (победа "Металлиста 1925") – 26.00;

0:3 (победа "Левого берега") – 25.00;

1:3 (победа "Левого берега") – 22.00.

Сама игра пройдет 1 июня на поле "Металлиста 1925".

"Левый берег" по итогам сезона УПЛ занял 14 место. "Металлист 1925" в Чемпионской группе Первой лиги – третье.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают ПСЖ фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Для него действует коэффициент 1.63, тогда как для другого финалиста турнира – "Интера" из Милана, – 2.32.

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