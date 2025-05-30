"Металлист 1925" сразится с "Левым берегом": кто будет играть в УПЛ по мнению букмекеров
После выигрыша у киевского "Левого берега" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф за право играть в Украинской премьер-лиге в сезоне 2025/26 харьковский "Металлист 1925" повысил свои шансы на общую победу. На то, что высшем дивизионе украинского футбола в следующем сезоне будет играть именно эта команда, букмекеры дают коэффициент 1.23. Для киевлян этот показатель составляет 3.80.
До первого же матча для "Металлиста 1925" действовал коэффициент 1.63. Для "Левого берега" – 2.18. Таким образом, после первой игры:
- шансы харьковчан на общую победу выросли;
- шансы киевлян – снизились.
Фаворитом "Металлист 1925" считается и в ответной игре. Так, по данным Favbet:
- На его победу действует коэффициент 2.38.
- На победу "Левого берега" – 3.05.
- На ничью – 3.25.
Впрочем, самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:
- 0:0 – 7.40;
- 0:1 (победа "Левого берега") – 8.60;
- 2:1 (победа "Металлиста 1925") – 9.90.
Меньше всего верят в победу "Левого берега" со счетом 3:2 – для нее действует коэффициент 28.00. А также в счета:
- 3:2 (победа "Металлиста 1925") – 26.00;
- 0:3 (победа "Левого берега") – 25.00;
- 1:3 (победа "Левого берега") – 22.00.
Сама игра пройдет 1 июня на поле "Металлиста 1925".
"Левый берег" по итогам сезона УПЛ занял 14 место. "Металлист 1925" в Чемпионской группе Первой лиги – третье.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают ПСЖ фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Для него действует коэффициент 1.63, тогда как для другого финалиста турнира – "Интера" из Милана, – 2.32.
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