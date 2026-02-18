Миллионер снова за решеткой: история ареста после выигрыша джекпота получила громкое продолжение

Джеймса Фартинга из Кентукки (США), который в 2025 году выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball на $167 млн, снова арестовали. Этот инцидент стал уже не первым – Фартинга уже отправляли за решетку после серии резонансных правонарушений, начавшихся сразу после выигрыша.

Как сообщает Fox29, повторны арест состоялся 11 февраля 2026 года. Фартинг должен предстать перед судом 2 апреля.

За год до этого, в к апреле 2025 года, мужчина забрал самый большой выигрыш в истории штата. Но уже через несколько дней после получения чеков миллионера задержали во Флориде по обвинению в нападении на полицейского. Тогда правоохранители опубликовали видео с нагрудных камер, где он пытается убежать после того, как якобы ударил офицера во время спора в баре отеля. В августе-2025 новоиспеченный миллионер вышел из-под стражи.

На этом уголовные "приключения" Фартинга не закончились. Уже в 2026 году, 11 февраля, в полицию поступил звонок от женщины, которая заявила, что находится в доме, где также присутствует вооруженный человек, который может нанести ей вред. Прибыв на место, правоохранители обнаружили Фартинга, марихуану и огнестрельное оружие.

По данным полиции, миллионер силой пытался склонить женщину к употреблению марихуаносодержащего продукта. Пока пострадавшая давала показания, Фартинг присылал ей многочисленные SMS-сообщения с текстом по типу: "Зачем ты это делаешь со мной?". Следствие расценило это как попытку давления.

Подозреваемому объявлено официальное обвинение в запугивании свидетеля или участника судебного процесса. Его следующее судебное слушание запланировано на 2 апреля 2026 года.

