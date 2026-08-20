На Киевщине выявили сеть игорных заведений "для своих": организаторов будут судить

В Украине будут судить членов преступной группы, организовавших сеть подпольных игорных заведений в Белой Церкви. Деятельность трёх подпольных залов, которыми они руководили, была раскрыта и пресечена в начале июня.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре. Отмечается, что обвинительный акт в их отношении уже направлен в суд – дело будет рассматриваться по существу по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр).

Что известно о подпольной сети игорных заведений

Организаторы действовали без каких-либо лицензий, уплаты налогов или государственной регистрации :

: Заведения размещались в коммерческих помещениях и на первых этажах жилых домов.

на первых этажах жилых домов. Для конспирации доступ к игровым автоматам и компьютерам имели исключительно проверенные "постоянные" клиенты, а сам бизнес тщательно скрывали от правоохранительных органов.

Результаты обысков и изъятые доказательства

В июне всем участникам группировки было предъявлено подозрение. В ходе обысков в игорных заведениях и по месту жительства фигурантов следователи изъяли:

компьютерную технику, кассовое оборудование, термопринтеры и видеокамеры;

мобильные телефоны, электронные носители информации и черновую бухгалтерию;

наличные деньги и оружие.

Портрет азартного игрока в Украине

Четверть азартных игроков в Украине имеют довольно большой опыт в азартных играх — более 7 лет, а стаж более 10 лет имеют 20% мужчин и 5% женщин. Также каждый четвертый игрок играет в азартные игры почти ежедневно.

При этом большинство респондентов начали играть ещё до официального урегулирования рынка в Украине. Это подтверждает, что сформировавшийся спрос имеет глубокие корни. А о тяжких последствиях такой привычки свидетельствует то, что для каждого десятого игрока (9%) азартные игры уже стали причиной серьезных финансовых, семейных или других жизненных проблем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцу, накопившему долгов на сумму свыше 1,35 млн грн, отказали в возбуждении дела о неплатежеспособности. Верховный суд (ВС) постановил, что гражданин потратил часть этих средств на азартные игры, а процедура банкротства не предназначена для списания долгов, связанных с развлечениями и недобросовестным поведением.

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