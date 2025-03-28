Названо главного фаворита АПЛ 2024/25: у кого самые высокие шансы на победу

Главным фаворитом на победу в английской Премьер-лиге букмекеры видят "Ливерпуль". На триумф этой команды дают коэффициент 1.02. Меньше всего же шансов, по их мнению, сразу у 4-х клубов – "Брайтона", "Борнмута", "Астон Виллы" и "Фулхэма". Для всех них действует коэффициент 4501.00.

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Вторым же после "Ливепруля" претендентом на победу специалисты считают "Арсенал". Однако его шансы оцениваются намного меньше – на победу лондонцев дают коэффициент 21.00.

На "Ноттингем Форест" действует коэффициент 201.00. На "Манчествер Сити" – 751.00.

В настоящее время "Ливерпуль" имеет 70 очков после 29 матчей – и занимает 1 место в турнирной таблице. На втором месте идет "Арсенал" – у него 58 очков при 29 сыгранных поединков.

"Ноттингем Форест" набрал 54 очка в 29 играх. И он сенсационно идет третьим.

Ранее же ирландская букмекерская компания Paddy Power выплатила выигрыши всем, кто ставил на победу "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге сезона 2024/25. Причем несмотря на то, что на тот момент до окончания соревнований этой команде нужно було сыграть еще 9 поединков.

Сделано же это было после того, как главный преследователь "Ливерпуля" – "Арсенал" – проиграл свой последний матч. И разрыв между ними увеличился до 11 очков.

Как сообщал OBOZ.UA, главным фаворитом же на победу в украинской Премьер-лиге букмекеры видят "Динамо". На победу киевской команды дают коэффициент 1.10.

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