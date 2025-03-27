Названо главного фаворита УПЛ 2024/25: у кого самые высокие шансы на победу

Главным фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге букмекеры видят "Динамо". На победу киевской команды дают коэффициент 1.10. Меньше всего же шансов, по их мнению, сразу у 3-х клубов – "Оболони", "Левого берега" и "Вереса". Для всех них действует коэффициент 2001.00.

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Вторым же после "Динамо" претендентом на победу специалисты считают "Шахтер". Однако его шансы оцениваются намного меньше – на победу дончан дают коэффициент 7.00.

На "Александрию" действует коэффициент 15:00. И она является третьим и последним реальным претендентом на выигрыш чемпионата.

Отметим: по сравнению с февралем, шансы "Шахтера" выиграть чемпионат снизились. Тогда на это давали коэффициент 5.00.

А вот у "Александрии" выросли. В феврале для нее действовал коэффициент 21.00.

Коэффициент "Динамо" же не изменился.

В настоящее время команда из Киева имеет 51 очко после 21 матча – и занимает 1 место в турнирной таблице. На втором месте идет "Александрия" – у нее 47 очков при 21 сыгранных поединках.

"Шахтер" расположился на 3-м месте – 41 очко после 20 матчей. Что, впрочем, не мешает букмекерам оценивать его шансы на победу в чемпионате намного выше "Александрии".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Борруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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