Не только штрафы: названа сумма, которую игорный рынок принес бюджету Украины

С июня 2025 года – начала работы агентства "ПлейСити", нового регулятора рынка азартных игр в Украине – государственный бюджет Украины получил 1,767 млрд грн. Это средства, полученные в основном за счет лицензионных платежей от легальных игорных операторов.

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Именно этому ведомству подотчетно "ПлейСити".

Лицензии принесли 1,7 млрд грн в бюджет

За счет лицензионных платежей от операторов азартных игр государственный бюджет уже получил более 1,7 млрд грн. В "ПлейСити" считают, что увеличивать такие платежи позволяет прозрачное регулирование и четкие условия для участников рынка.

Кроме того, впервые за более чем 10 лет государство вернуло контроль над рынком лотерей. Ожидается, что это будет приносить еще по 67 млн грн лицензионных поступлений каждый год.

Для игроков, которые хотят безопасно пользоваться лицензированными платформами, полезным будет список лучших онлайн казино Украины, где собраны надежные и проверенные операторы с прозрачными правилами.

Штрафы за незаконную рекламу

По результатам проверок "ПлейСити" наложило более 67 млн грн штрафов за незаконную рекламу азартных игр. Речь идет прежде всего о продвижении казино с нарушением требований законодательства – без лицензий или со скрытыми схемами привлечения игроков.

Также в социальных сетях Instagram и TikTok было заблокировано более 280 страниц, которые занимались незаконным продвижением азартных игр.

Уже работает Система трекинга нелегальных онлайн-казино. Благодаря ей уже заблокировали более 2500 сайтов, которые работали без лицензии.

Следующий этап – запуст Государственной системы онлайн-мониторинга, которую сейчас разрабатывают. Она должна предоставлять государству полную картину работы легального игорного рынка в режиме реального времени – от финансовых потоков до корректности налогообложения.

За деятельностью "ПлейСити" дополнительно следит независимая Антикоррупционная экспертная группа. Ее состав выбирали украинцы через приложение Дія.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине активно борются с незаконными азартными играми, добиваясь ареста помещений, где расположены подпольные игорные заведения. В результате владельцев лишают права пользоваться этим имуществом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!