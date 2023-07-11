Ночной поезд "Интерсити" появится на одном из самых популярных маршрутов Украины: что известно

"Укрзалізниця" назначила поезд Интерсити+ №720/719 по маршруту Киев – Харьков. Это одно из самых популярных и загруженных направлений.

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Он получит временный ночной рейс по скоростному Hyundai Rotem. Об этом говорится в заявлении "Укрзалізниці" 11 июля.

Как отмечается, поезд №720 будет отправляться из Киева с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04. В обратном направлении из Харькова поезд №719 будет отправляться с 16 июля по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56.

При этом с 19 июля расписание поезда будет незначительно скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования. "Билеты на поезд уже доступны в приложении "Укрзалізниці", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", – подытожили в компании.

Ранее стало известно, что самым популярным внутренним железнодорожным маршрутом в Украине №191/192 Киев – Львов пустят дополнительный поезд на регулярной основе. Рейсы запланированы на июль. Воспользоваться поездом смогут жители Днепра и Харькова.

Для пассажиров из Днепра организована легкая пересадка на этот рейс из поездов №79 Днепр – Киев, №38 Запорожье – Киев. Для пассажиров из Харькова – пересадка из поезда №63 Харьков – Киев в течение 1,5 часов. Также в обратном направлении можно осуществить пересадку из львовского поезда №192/191 на поезда №64 Киев – Харьков и №80 Киев – Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в украинские поезда вернули военизированную охрану, которая патрулирует вагоны. На начало июля она работает в трех поездах, но список будет расширяться.

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