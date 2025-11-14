Одесситы серийно срывают джекпоты в украинской лотерее: названо "счастливое место"

В украинской государственной лотерее житель Одессы в очередной раз сорвал джекпот. Это уже третий подряд большой приз, который выигрывают именно в этом городе. Ноябрьский выиигрыш составил 457 940 грн.

Об этом сообщает оператор лотерей МСЛ. Первый осенний джекпот был сорван тоже в Одессе в начале сентября, второй – в середине октября и вновь в том же городе. Еще более интересно, что третий раз подряд победная ставка зарегистрирована в одной и той же точке продаж на ул. Жуковского.

Отмечается, что последний победитель выбрал "очень специфический тираж", составленный из матчей Трофея футбольной лиги. Система стоила 5280 грн, в ней было четыре однозначные ставки, четыре двойные (без ничейного результата), а еще в четырех парах был применен "блок" от двух ошибок.

"Это третий по престижности кубковый турнир в Англии, в нем не участвуют представители Премьер-лиги и Чемпионшипа. Для так называемых "ординаров" были выбраны победы "Уикома","Болтона","Питерборо" и "Йорка", а "блок" помог избежать ошибок во второй и третьей парах", – отмечает лотерейный оператор.

Гостевую победу "Кру Александры" назвали самой большой неожиданностью тиража, ее прогнозисты оценили в 18% ставок. Также в лотерее отметили, что большое влияние на сумму выигрыша оказала игра "Питерборо" и "Кроли", где гол был забит только на 94 минуте. Если бы этого не произошло, очередного сорванного джекпота пришлось бы подождать.

Ранее одессит сорвал уже пятый свой джекпот. В середине октября он выиграл 701 464 грн, поставив 2560 грн на футбольные прогнозы. А предыдущая победа досталась ему всего полутора месяцами раньше, и тогда счастливчик стал обладателем приза в 1 180 000 грн.

Родом из Одессы и другой "серийный" победитель спортивной лотереи. 66-летний пенсионер Анатолий Исаков в мае-2025 сорвал джекпот на 590 тыс. грн, безошибочно спрогнозировав результаты 12 футбольных матчей. Этот выигрыш стал уже третьим джекпотом для этого счастливчика за последние шесть лет, а секретом своего успеха пенсионер называет системный подход.

