Онлайн-казино в подвале: в Днепре обнаружили подпольное игорное заведение

Полицейские Днепра разоблачили нелегальное онлайн-казино в подвальном помещении жилого дома в Амур-Нижнеднепровском районе города. Во время операции правоохранители установили, что заведение незаконно предоставляло услуги в сфере игорного бизнеса.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области. Во время обысков правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование:

8 системных блоков;

11 мониторов;

компьютерное оборудование и комплектующие, с помощью которых нелегально предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса;

мобильные телефоны;

денежные средства, вероятно, полученные незаконным путем.

По факту деятельности заведения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом). Продолжается досудебное расследование.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, в апреле в самом сердце столицы, в Печерском районе Киева, правоохранители обнаружили хорошо замаскированное подпольное онлайн-казино, которое работало под прикрытием медиаплатформы.

Под видом стримингового проекта в помещении функционировал целый хаб, который обслуживал не менее десяти нелегальных интернет-казино. Детективы БЭБ провели обыск, в результате которого разоблачили масштабную схему незаконной организации азартных игр в онлайн-формате: более десяти платформ незаконно работали в сети, привлекая игроков из разных регионов страны. Именно онлайн-формат позволял скрывать масштабы и географию работы, избегая контроля со стороны государственных органов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине 98% заблокированных сайтов в 2025 году - это нелегальные онлайн-казино, а не пропаганда или пиратство. Только за март было заблокировано более 32 тысяч таких ресурсов, что свидетельствует о масштабной борьбе с теневым игорным бизнесом.

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