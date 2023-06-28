Пластиковая карта с доставкой: у "Приват24" появилась новая функция

ПриватБанк добавил в приложение "Приват24" новую возможность по перевыпуску карт. Их будут поставлять в отделения и почтоматы "Новой Почты".

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка 28 июня. Инструкция по перевыпуску карты :

нужно выбрать нужную карту в меню Кошелек;

нажать "Настройки";

выбрать "Заказать карту".

"Приват24" в обновленной версии добавил обновленную возможность по перевыпуску карт – теперь клиенты могут заказать новую пластиковую карту с доставкой по Украине в отделение и почтоматы "Новой почты". Также обновили сервис "Добро" для осуществления донатов на благотворительность. Актуальное собрание и специальные проекты банка, государственные программы и благотворительные фонды – все в одном месте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк теперь будет автоматически списывать непогашенные кредиты клиентов. Это будет происходить при принудительном закрытии счетов.

Об этом ПриватБанк предупредил в сообщениях, разосланных своим клиентам. В финучреждении отметили, что это касается тех клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что украинцы ежедневно забывают в банкоматах ПриватБанка по 2 тыс. карт в день. Главная причина – "особенность" работы аппарата. Сначала украинцам выдают наличные, а уже потом – карту. В результате часть клиентов забирают деньги, забывают карту и уходят.

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