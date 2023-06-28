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Пластиковая карта с доставкой: у "Приват24" появилась новая функция

Владимир Пазий
Экономика
2 минуты
111
В 'Приват24' теперь можно сделать заказ пластиковой карты

ПриватБанк добавил в приложение "Приват24" новую возможность по перевыпуску карт. Их будут поставлять в отделения и почтоматы "Новой Почты".

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка 28 июня. Инструкция по перевыпуску карты :

  • нужно выбрать нужную карту в меню Кошелек;
  • нажать "Настройки";
  • выбрать "Заказать карту".

"Приват24" в обновленной версии добавил обновленную возможность по перевыпуску карт – теперь клиенты могут заказать новую пластиковую карту с доставкой по Украине в отделение и почтоматы "Новой почты". Также обновили сервис "Добро" для осуществления донатов на благотворительность. Актуальное собрание и специальные проекты банка, государственные программы и благотворительные фонды – все в одном месте", – говорится в сообщении.

В "Приват24" обновили услугу перевыпуска карт
Как перевыпустить карту
Как сделать заказ пластиковой карты

Ранее сообщалось, что ПриватБанк теперь будет автоматически списывать непогашенные кредиты клиентов. Это будет происходить при принудительном закрытии счетов.

Об этом ПриватБанк предупредил в сообщениях, разосланных своим клиентам. В финучреждении отметили, что это касается тех клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что украинцы ежедневно забывают в банкоматах ПриватБанка по 2 тыс. карт в день. Главная причина – "особенность" работы аппарата. Сначала украинцам выдают наличные, а уже потом – карту. В результате часть клиентов забирают деньги, забывают карту и уходят.

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