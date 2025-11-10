Получили 80 млн долларов благодаря службе жалоб: как работает система в сфере азартных игр

С момента запуска в 2009 году служба жалоб AskGamblers помогла игрокам вернуть более 80 миллионов долларов, включая крупный случай в казино Jackbit на 3,3 миллиона долларов. Платформа остается эффективным инструментом защиты прав пользователей.

Об этом сообщает GamblingInsider. Последний значительный случай произошел с казино Jackbit. Один из игроков не мог вывести 3,3 миллиона долларов, однако благодаря вмешательству AGCCS проблема была решена менее чем за две недели.

Отмечается, что это позволило пользователю получить свой выигрыш и еще раз подтвердило эффективность службы в защите прав игроков. Примечательно, что только в 2024 году платформа вернула пользователям почти 7 миллионов долларов. К марту 2025 года количество зарегистрированных пользователей AskGamblers достигло 700 тысяч, что свидетельствует о росте популярности сервиса и повышении интереса к онлайн-гемблингу в целом.

"Каждый раз, когда наша команда по жалобам достигает новой отметки, я вспоминаю, сколько страсти и усилий они вкладывают в помощь игрокам. Это напоминание о том, что честность в игорной индустрии действительно имеет значение", – отметил генеральный директор AskGamblers.

Служба жалоб AskGamblers в течение более полутора десятилетий помогает восстанавливать справедливость в отношениях между казино и игроками, и последние результаты только подтверждают ее эффективность. Платформа продолжает решать конфликты быстро и прозрачно, предоставляя пользователям возможность получить свои средства даже в самых сложных случаях.

История AskGamblers также включает значительные корпоративные изменения. В декабре 2022 года сервис был приобретен компанией GiG за 45 миллионов евро (примерно 47,9 миллиона долларов). После реорганизации в июне 2024 года, когда подразделение GiG Media было переименовано в Gentoo Media, компания сообщила о снижении доходов на 19% во втором квартале, однако руководство оставалось оптимистичным относительно будущего развития платформы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, организаторы азартных игр в Украине массово нарушают требования отчетности – об этом свидетельствуют частота штрафов, которые выписывает госрегулятор. По результатам первого полугодия в госбюджет поступило уже 1,2 млн грн таких штрафов.

