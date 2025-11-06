В Украине массово штрафуют азартные компании: какое правило нарушили

Организаторы азартных игр в Украине массово нарушают требования отчетности – об этом свидетельствуют частота штрафов, которые выписывает госрегулятор. По результатам первого полугодия в госбюджет поступило уже 1,2 млн грн таких штрафов.

Об этом сообщили в агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей"ПлейСити". Отмечается, что в июле по результатам января-июня был наказан каждый четвертый организатор азартных игр в Украине.

В общем несвоевременно отчетность за результаты работы за первое полугодие 2025 года подали компаний. Каждой из них выписали по 400 тыс. грн штрафа. У них было три месяца, чтобы добровольно оплатить штрафы или обжаловать решение в суде, в результате:

три организатора уже оплатили штрафы на сумму 1,2 млн грн;

пять организаторов подали иски для обжалования решений.

Решение "ПлейСити" было передано в исполнительную службу для принудительного взыскания неуплаченных штрафов с целью повысить дисциплину организаторов и сделать рынок азартных игр открытым и подотчетным.

Результаты борьбы с нелегальными азартными играми в Украине

В III квартале 2025 года в Украине заблокировали 865 сайтов онлайн-казино, а также 113 752 уникальных доменов-зеркал, которые предоставляли доступ к этим платформам. Кроме того, контрольные органы прекратили деятельность 32 страниц с незаконной рекламой азартных игр.

Совокупно за нарушения законодательства, связанные с незаконной рекламой казино, были наложены штрафы на сумму 24 миллиона гривен. Отмечается, что эти меры свидетельствуют о решительном курсе государства на формирование эффективной и прозрачной политики в сфере азартных игр.

Благодаря легализации и контроля над сферой азартных игр, в III квартале 2025 года государственный бюджет получил 592,7 миллиона гривен от лицензионных платежей, что демонстрирует экономический эффект от упорядочения рынка. Цифровые инструменты и технологии также играют ключевую роль в борьбе с нелегальной деятельностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как работает система трекинга нелегальных сайтов азартных игр. Она автоматически находит и блокирует не только основные домены, но и их "зеркала".

