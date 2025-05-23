Последний тур Серии А: кого букмекеры видят фаворитами в чемпионских матчах

В матче 28 тура итальянской Серии А "Интер" сыграет с "Комо". Победа в этом матче потенциально может сделать миланскую команду чемпионом страны. И букмекеры видят именно ее фаворитом матча: на победу "Интера" действует коэффициент 1.66, тогда как для "Комо" – 4.70.

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На то, что игра завершится вничью, по данным Favbet, действует коэффициент 4.50. Т.е., букмекеры больше верят в этот исход поединка, нежели в победу "Комо".

Другой претендент на чемпионство – "Наполи" – встретиться с "Кальяри". И букмкеры видят фаворитом встречи неаполитанцев:

на их победу действует коэффициент 1.21;

на ничью – 6.80;

на победу "Кальяри" – 14.50.

Оба матча состоятся 23 мая.

В целом же, букмекеры считают именно "Наполи" фаворитом на победу в чемпионате Италии по футболу. Перед последним туром чемпионата для него действует коэффициент 1.11, а для "Интера" – 6.00.

В настоящее время в итальянской Серии А сыграно 37 туров. И за 1 игру до окончания чемпионата:

"Наполи" имеет 79 очков;

"Интер" – 78.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Шеффилд Юнайтед" (ШЮ) является фаворитом на победу в плей-офф английского Чемпионшипа – и выход в Премьер Лигу (АПЛ). Для этой команды действует коэффициент 1.70, тогда как для другого финалиста – "Сандерденда", – 2.15.

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