Повышения налога на азартные выигрыши не будет: Навроцкий наложил вето на закон

Президент Польши ветировал повышение налога на азартные выигрыши с 10% до 15%, оставив действующую ставку без изменений. Законопроект вернули в Сейм, где его могут принять повторно только при поддержке 3/5 депутатов, а игорный рынок получил временное облегчение.

Об этом сообщает SBS News. Предложенные поправки были подготовлены Сеймом еще в октябре 2025 года в рамках изменений в закон о подоходном налоге.

Они должны были касаться выигрышей от ставок на спорт, лотерей и других видов азартных игр, за исключением отдельных категорий и незначительных сумм. В случае принятия ставка налогообложения для игроков росла бы сразу на пять процентных пунктов.

Вето президента объясняют прежде всего стремлением не усиливать налоговое давление на граждан и сохранить баланс между фискальными интересами государства и стабильностью легального игорного рынка. Азартные игры в Польше уже находятся под строгим регулированием, а налоговая система в этой сфере считается одной из самых жестких в регионе.

Кроме того, решение было принято на фоне более широкого пересмотра политики регулирования игорного сектора. Власти оценивают эффективность действующей модели, в частности ее способность удерживать игроков в легальном сегменте и обеспечивать стабильные бюджетные поступления без стимулирования теневого рынка.

Представители игорного бизнеса положительно восприняли вето. По их словам, сохранение налога на уровне 10% является ключевым фактором, который позволяет лицензированным операторам оставаться конкурентоспособными. Повышение ставки до 15%, по мнению отрасли, могло бы привести к оттоку игроков в нелегальные или зарубежные онлайн-платформы.

Эксперты отмечают, что опыт других стран ЕС показывает прямую зависимость между резким ростом налогов и увеличением "серого" сегмента, где государство теряет контроль и налоговые поступления. Решение Кароля Навроцкого резко контрастирует с общеевропейской тенденцией. Во многих странах ЕС азартные игры все чаще рассматривают как стабильный источник доходов бюджета.

После президентского вето законопроект возвращается в Сейм. Теоретически депутаты могут преодолеть вето, если за повторное принятие проголосуют не менее трех пятых состава парламента. Однако на практике это требует широкого политического консенсуса, которого пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за январь-октябрь 2025 года игорный бизнес уже принес госбюджету 1,312 млрд грн от лицензий и 8,565 млрд грн налогов, поэтому годовой план перевыполнен досрочно. Всего в 2022-2024 годах государство получило более 6,1 млрд грн за лицензии и более 13,6 млрд грн налоговых поступлений от азартных игр.

