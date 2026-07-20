"Проклятие" снова сработало: известный рэпер потерял $1,5 млн из-за финала чемпионата мира

Канадский рэпер Дрейк вновь оказался в центре внимания спортивного сообщества после неудачной ставки на финал Чемпионата мира по футболу. Музыкант поставил 1,5 млн долларов на победу сборной Аргентины, однако матч завершился минимальной победой Испании со счетом 1:0, из-за чего Дрейк полностью потерял поставленные средства.

О своей ставке Дрейк сообщил накануне матча, опубликовав в Instagram скриншот купона. Если бы прогноз оправдался, Дрейк получил бы более 5 млн долларов выигрыша.

Ставка была сделана через букмекерскую платформу Stake, с которой артист давно сотрудничает и регулярно публикует свои крупные ставки в социальных сетях. Именно такие публикации каждый раз привлекают внимание не только поклонников, но и беттингового сообщества.

Этот проигрыш стал очередным эпизодом так называемого "проклятия Дрейка". Так называют популярное среди болельщиков поверье, согласно которому спортсмены или команды, которых публично поддерживает рэпер или на которых он ставит крупные суммы, нередко терпят поражение.

За последние годы Дрейк уже проигрывал крупные суммы, поставив на победу "Нью-Ингленд Пэтриотс" в Супербоуле, бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора и итальянского теннисиста Янника Синнера на US Open. Были и удачные ставки, но именно неудачи получают наибольший резонанс и подкрепляют репутацию "проклятия".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Дрейк проиграл на ставках 8 млн долл. всего за месяц. А в ноябре 2024 года рэпер проиграл крупную сумму, поставив на победу Майка Тайсона в бою с Джейком Полом. Также Дрейк ставил на победу сборной Канады в полуфинале Кубка Америки против Аргентины и потерял почти 3 млн долл.

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