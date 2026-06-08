Пускали только "проверенных": на Львовщине разоблачили "закрытые" игорные залы

Украинские правоохранители разоблачили и ликвидировали два подпольных игорных заведения, которые работали как виртуальное онлайн-казино на Львовщине. К незаконному бизнесу была привлечена организованная группа из семи человек.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре. По версии следствия, незаконную деятельность развернули еще в феврале 2023 года, обустроив нежилые помещения компьютерами с доступом к симуляторам игровых автоматов в Мостисках и Шегинях.

Иерархия и распределение ролей в преступной группе

Организаторы создали четкую структуру для контроля финансов и обеспечения строгой конспирации. В группировку входили:

Организаторы – ими оказались 45-летний киевлянин и двое жителей Яворивского района в возрасте 50 и 61 год. Они отвечали за общую схему работы, закупку техники, распределение прибыли и кредитование клиентов (предоставление игры в долг).

– ими оказались 45-летний киевлянин и двое жителей Яворивского района в возрасте 50 и 61 год. Они отвечали за общую схему работы, закупку техники, распределение прибыли и кредитование клиентов (предоставление игры в долг). Старший администратор, который руководил залами, подыскивал персонал, контролировал кассиров, собирал ежедневную выручку и следил за безопасностью (46-летний житель Яворивского района).

который руководил залами, подыскивал персонал, контролировал кассиров, собирал ежедневную выручку и следил за безопасностью (46-летний житель Яворивского района). Кассиры, работавшие непосредственно в залах – 19-летний юноша и две девушки в возрасте 20 и 25 лет. Они консультировали посетителей, принимали наличные, создавали электронные счета с баллами и выдавали выигрыши.

Прибыль подпольного казино формировалась как разница между проигранными и выигранными средствами клиентов. Чтобы избежать разоблачения, заведения работали в закрытом режиме: внутрь пускали только "проверенных" лиц по рекомендации, по периметру действовало видеонаблюдение, а персонал не имел официального трудоустройства.

Обыски, изъятые доказательства и подозрения

Деятельность нелегальных залов игровых автоматов была прекращена в ноябре 2024 года. Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:

системные блоки и специализированное сетевое оборудование;

черновую бухгалтерию и банковские платежные карты;

системы видеорегистрации;

наличные средства в сумме около 250 000 гривен.

Экспертизы компьютерной техники и интеллектуальной собственности официально подтвердили, что изъятые компьютеры функционировали как единая система онлайн-казино для генерации нелегального дохода.

Сейчас всем семерым фигурантам дела сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, совершенная в составе организованной преступной группы). Следственные действия продолжаются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что организатора сети подпольных игорных заведений в Запорожье приговорили к штрафу в 680 тыс. грн и условному лишению свободы. На суде он полностью признал свою вину, искренне раскаялся и рассказал детали организации незаконного бизнеса.

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