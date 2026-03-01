Сеть подпольных игорных заведений в Киеве: десяткам причастных объявлены подозрения

Украинские правоохранители разоблачили 24 новых причастных к организации сети нелегальных игорных заведений в Киеве. Таким образом, общее количество подозреваемых возросло до 36.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. Всем фигурантам уже объявили о подозрении в организации и проведении азартных игр без лицензии по предварительному сговору группой лиц (по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины).

Что предшествовало

В конце августа 2025 года следователи полиции Киева вместе с оперативниками ДВБ Нацполиции прекратили деятельность преступной группы, которая создала в столице собственную теневую игорную "индустрию". Организаторами оказались двое братьев из Винницкой области, в прошлом – сотрудники следственных подразделений милиции, которые после увольнения из органов внутренних дел они перешли на другую сторону закона.

Они привлекли к работе целый ряд работников – администраторов, инкассаторов, техников, а также специалистов по поиску помещений для открытия новых заведений. Персонал для работы в зале подбирали тщательно и инструктировали о правилах работы с клиентами, а именно:

для них действовал дресс-код;

запрещалось употреблять алкоголь на рабочем месте;

обязательная отчетность по работе в рабочий чат.

По данным следствия, только один комплекс ежедневно приносил в среднем 50 тысяч гривен, а совокупная прибыль сети достигала около полумиллиона гривен в день, или почти 15 миллионов гривен ежемесячно. Правоохранители провели более 70 обысков, в ходе которых изъяли:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

черновую бухгалтерию;

оружие и патроны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году государственное агентство "ПлейСити" совместно с Министерством цифровой трансформации продолжило усиливать регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. За счет выдачи 7 новых лицензий в государственный бюджет поступило более 35 млн грн лицензионных платежей. Также был завершен конкурс по отбору операторов государственных лотерей – и определили три компании, которые ежегодно будут платить за лицензии более 72 млн грн.

