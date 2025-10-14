Школьник сделал 7000 ставок в онлайн-казино за полгода: какую сумму проиграл

Полиция Японии обнаружила школьника, который оказался заядлым азартным игроком. В течение полугода он посетил сайт зарубежного онлайн-казино около 7000 раз и проиграл криптовалюту эквивалентную 1,7 тыс. долларов

Об этом сообщает The Asahi Shimbun, ссылаясь на данные Департамента столичной полиции Токио. 13-летнего гемблера обнаружили в префектуре Канагава – он признался, что делал ставки в январе-июне.

"Я пользовался смартфоном, который мне дали родители, чтобы оставаться на связи. Сначала я пользовался своими карманными, но в конце концов начал пользоваться деньгами родителей", – рассказал школьник-лудоман.

Чтобы играть в азартные игры, он приобрел криптовалюту Litecoin на сумму 260 тыс. иен (около 1700 долларов) в платежном сервисе PayPay. Этот сервис позволяет обменивать традиционную валюту на крипту без подтверждения личности.

Таким же образом школьник открыл и счет в онлайн-казино – просто указав ложные данные, будто он уже является совершеннолетним. Полиции мальчик рассказал, что заинтересовался онлайн-казино после просмотра новостей о них. Сейчас он был направлен в центр детской консультации.

"Проверка личности на сайте является простой формальностью. Этот случай снова показал рост распространенности онлайн-казино среди несовершеннолетних", – отметили в токийской полиции.

Японскому служащему порезали зарплату за азартные игры

Также в этом году в Японии разгорелся скандал: чиновник также из Канагавы попался на том, что во время работы увлеченно играл в онлайн-казино – считается, что за он проиграл не менее $350. За свое хобби он поплатился репутацией и частью зарплаты.

30-летний сотрудник Бюро охраны окружающей среды и сельского хозяйства регулярно делал ставки в нелегальных интернет-казино прямо на рабочем месте со своего смартфона. Все началось еще в ноябре 2023 года, но официально мужчину чиновника только в апреле 2024-го.

Сначала его отстранили от службы на шесть месяцев, но это азартного чиновника не остановило. Лишь через пять дней после возвращения на работу он снова вернулся к онлайн-слотам, продолжая врать начальству, что завязал с гемблингом.

Ранее OBOZ.UA сообщал о строительстве первого в Японии интегрированного курорта с казино MGM Osaka. Территория будет фактически "городом в городе" – с отелями на 2500 номеров, магазинами, ресторанами и развлекательными зонами. Строительство обойдется в ошеломляющую сумму – 8,8 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!