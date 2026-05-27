Штраф 4,8 млн грн за рекламу онлайн-казино: многодетная блогерша-"супермама" проиграла суд

Украинский блогер и участница телешоу "Супермама" Танька Гуска не добилась отмены многомиллионного штрафа за незаконную рекламу азартных игр. Винницкий суд подтвердил законность принудительного взыскания.

Соответствующее решение по делу № 560/5048/26 принял Седьмой апелляционный административный суд в Виннице, на что обратил внимание проект "Судом по схемам". Ранее государственные органы запустили процедуру принудительного взыскания долга через исполнительную службу, поскольку женщина отказалась платить средства добровольно.

Что произошло

Татьяна Юсупова (настоящее имя блогера) – многодетная мать из Хмельницкой области, воспитывает четверых детей. Больше всего она известна за участие в телепроекте "Супермама".

20 октября 2025 года государственный регулятор отрасли азартных игр и лотерей "ПлейСити" оштрафовал ее на 4,8 млн грн за незаконную рекламу гемблинга, которую обнаружили на ее странице в соцсетях. Позже из-за пени и судебных издержек штраф вырос до почти 5,3 млн грн.

Женщина решила обжаловать открытие исполнительного производства от 18 марта 2026 года и подала иск против Городокско-Ярмолинецкого отдела ГИС в Хмельницкой области. Представитель истицы пытался отменить взыскание с помощью таких формальных зацепок:

утверждал, что решение агентства содержало лишь рекомендацию "осуществить уплату", а не прямое требование "взыскать";

указывал на отсутствие четкой даты, с которой документ официально вступает в законную силу;

отмечал начальном возвращении документа исполнителями из-за отсутствия даты рождения должницы, несмотря на дальнейшее исправление этой ошибки агентством;

жаловался на технические сбои в суде первой инстанции, которые помешали адвокату присоединиться к процессу в режиме видеоконференции.

Коллегия судей под председательством Д.Д. Гнапа на заседании 14 мая 2026 года полностью отклонила жалобу и оставила в силе предыдущее решение Хмельницкого окружного административного суда. Судьи отвергли аргументы защиты:

суть документа важнее конкретных слов, ведь закон об исполнительном производстве не требует обязательного употребления слова "взыскать" для определения денежного обязательства;

решение о наложении финансовой санкции автоматически становится исполнительным документом через 3 месяца после вступления в силу, если долг не уплатили добровольно или не обжаловали;

риски любых технических проблем во время онлайн-подключения к заседанию вне помещения суда по закону возлагаются исключительно на самого заявителя.

Апелляционный суд признал действия государственных исполнителей абсолютно правомерными.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине резко возросло количество людей, которые добровольно блокируют себе доступ к казино и букмекерским ставкам через реестр самоограничения.

