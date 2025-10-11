Скандал набирает обороты: после "ложных выигрышей" лотерею в Норвегии обвинили в системных сбоях

В Норвегии все сильнее разгорается скандал вокруг государственного лотерейного оператора Norsk Tipping. После того как компания по ошибке разослала тысячам игроков уведомления о несуществующих выигрышах, независимый аудит выявил масштабные проблемы в управлении и контроле. Из-за ""огони за инновациями" компания допустила системные сбои, а теперь ей грозит штраф почти 4,6 млн евро (приблизно 5 млн долл.).

К таким выводам пришли аудиторы PwC, пишет iGB. Аудит был проведет по заказу правительства Норвегии, которое было обеспокоено ситуацией с ложным выигрышами.

Как всt началось: рассылка фальшивых выигрышей

Инцидент произошtл в июне 2025 года. Norsk Tipping случайно уведомила 47 000 игроков о выигрыше в Eurojackpot, хотя на самом деле их билеты оказались пустыми. После публичных извинений компания признала "человеческую и системную ошибку".

"Мы приносим извинения за путаницу и разочарование, которое могли вызвать. Этого не должно было ппроизойти", – заявили тогда в Norsk Tipping.

Аудит PwC: слабый контроль и хаос в управлении

Аудиторы PwC провели всестороннюю проверку и выявили:

недостаточный внутренний контроль;

слабый надзор за поставщиками;

неясное распределение ролей и ответственности;

приоритет "развития и инноваций" над качеством работы.

"Компания слишком сосредоточилась на внедрении новых решений, потеряв фокус на стабильности и надежности", – говорится в отчете.

Угроза многомиллионных штрафов

Норвежский регулятор Lotteritilsynet уже уведомил Norsk Tipping о намерении наложить штраф в 46 млн норвежских крон (4,6 млн евро) за "многочисленные ошибки" и нарушения правил лотерей. Отдельно отмечается, что компания продолжала выпускать тиражи, даже после того как власти указали на проблемы с алгоритмом распределения выигрышей.

Руководство Norsk Tipping признало ошибки и объявило о запуске программы реформ, включающей около 300 мер для улучшения качества, в частности:

автоматизации проверок и мониторинга;

пересмотра внутренних процедур;

усилениея надзора за IT-поставщиками;

перераспределения обязанностей более 150 сотрудников.

"Мы извлекли уроки и уже начали комплексные изменения. Это долгий путь, но мы обязаны вернуть доверие", – отметила гендиректор компании Ингеборг Хегдаль.

Скандал стал одним из крупнейших за всю историю Norsk Tipping и поставил под вопрос эффективность государственного контроля в норвежской игровой отрасли. Регулятор пока не подтвердил, когда именно будет вынесено окончательное решение по штрафу.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно один из крупнейших операторов азартных игр в Румынии и Восточной Европеоказался в центре небывалой ситуации. Компания подтвердила, что выплатит более 30 млн евро выигрышей, полученных клиентами из-за технического сбоя в игре-слоте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!