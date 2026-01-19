Снуп Догг запустил собственное онлайн-казино: что известно о проекте

Американский рэпер Снуп Догг объявил о собственной площадке для азартных игр – Dogg House Casino. Это бесплатное онлайн-казино, созданное в партнерстве с iGaming-компанией Trivelta.

Как сообщает iGamingToday, проект позиционируется как сочетание азартных игр, музыки и поп-культуры в единой цифровой среде. Отдельные элементы онлайн-казино были созданы в соответствии с творческим видением Снуп Догга и отмечены его фирменным стилем, звучанием и эстетикой West Coast.

"Впервые игроки могут зайти в казино, построенное именно так, как я хотел. Музыка, атмосфера, игры. Я хотел чего-то инновационного, увлекательного и веселого", – отметил артист.

В TRIVELTA отметили личный вклад Снуп Догга, отметив, что "редко приходится работать с артистом, который настолько глубоко вовлечен непосредственно в сам продукт" и что он дал проекту не только собственное имя. Рэпер также помогал формировать вид, звучание и атмосферу азартной платформы, которая полностью отражает его творческое видение.

Кроме 500 разнообразных азартных игр, участникам Dogg House Casino предлагают эксклюзивный опыт:

Snoop Blackjack – игра в блэкджек с участием Snoop Dogg в роли дилера, сопровождаемая его треком Snoop Dogg Blackjack;

Snoop Crazy Dogg Cross – аркадная игра, где игроки управляют Снупом за рулем Impala '64 года по улицам Лос-Анджелеса;

Snoop Dogg Poker – шанс встретить за покерным столом самого Снуп Догга или создать приватные игры с друзьями.

Онлайн-казино Конора МакГрегора

Ранее о запуске собственного онлайн-казино объявил и ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и одна из самых популярных спортивных звезд мира назвал это своей давней мечтой. В проекте он выступает одновременно как совладелец и амбассадор бренда.

Впрочем, по мнению экспертов, запуск нового игорного проекта под именем звезды UFC может в очередной раз актуализировать вопрос ответственной игры и влияния публичных фигур на популяризацию онлайн-ставок. Ведь МакГрегор имеет особенно сильное влияние на молодежь и фанбазу боевых искусств, что вызывает беспокойство относительно потенциального роста проблемной игры среди уязвимых групп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший игрок "Барселоны" и других топовых европейских клубов, а ныне полузащитник "Коло-Коло" и игрок сборной Чили Артуро Видаль запустил собственную букмекерскую платформу. Но это может вызвать санкции со стороны ФИФА, поскольку это нарушает правила для футболистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!