Страна потеряла 13 млрд евро: в Польше забили тревогу из-за засилья серых казино

После реформы азартных игр в Польше с 2017 года уже около 50 млрд евро утекли к серым офшорным операторам. В результате польский госбюджет недополучил 1,3 млрд евро налоговых поступлений.

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Об этом сообщили представители польского гемблинг-сегмента на 17-м европейском экономическом конгрессе, который состоялся в Катовице. Как пишет SBС, "рынок онлайн-казино в Польше в значительной степени находится вне контроля государства".

При этом министерство финансов Польши ведет борьбу с нелегальными гемблинг-ресурсами, заблокировав около 50 тысяч доменов. Впрочем, операторы уверены, что такие меры не приносят ожидаемого эффекта.

"Мы не против регулирования – мы против регулирования, которое не работает", – сказал президент Graj Legalnie Здзислав Кострубала. Представители игорной сферы также заявили, что даже желающие играть легально зачастую невольно оказываются на черных и серых платформах.

Закон об азартных играх в Польше заработал с 1 апреля 2017 года. Его заявленной целью было ограничение нелицензированной деятельности и повышение соблюдения налогового законодательства.

Однако в 2024 году доходы легального сегмента гемблинга в Польше составили 14,6 млрд евро. Нелегального – почти столько же, 14 млрд евро. По данным H2 Gambling Capital, ожидается, что легальные операторы получат всего 4-5% доли рынка в течение следующих пяти лет.

С проблемой неэффективного регулирования в последние годы столкнулась не только Польша. К примеру, необычайно жесткие лимиты на онлайн-ставки в Нидерландах привели к тому, что игроки осознанно "убегают" к нелегалам.

Считается, что 91% игроков пользовались услугами лицензированных операторов, но при этом уже 50% расходов на азартные игры пришлось на нелицензированные казино. Особенно часто к "услугам" нелегалов прибегают богатые игроки. Стандартные лимиты для игроков на официальных сайтах составляют:

700 евро для тех, кто старше 25 лет;

для тех, кто старше 25 лет; 300 евро для игроков в возрасте от 18 до 25 лет.

Клиенты имеют право запросить более высокие лимиты. Но для этого они обязаны предоставить доказательства высокого дохода, что бюрократически непросто.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине государственное агентство "ПлейСити" утвердили регулятором в азартной и лотерейной сферах. Кроме того, это учреждение будет вести и реестр лудоманов.

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